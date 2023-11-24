لحظة بلحظة..الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

العالم- فلسطين المحتلة

وطالت حملة الاعتقالات العديد من الفلسطينيين بينهم طفل في مدن مختلفة من الضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتركزت حملات الاعتقال التي رافقها عمليات اعتداء على الفلسطينيين، في مدن نابلس والخليل وطولكرم، وفقا للمصدر ذاته.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين عقب اقتحامها البلدة القديمة بنابلس، فيما أصابت آخر بالرصاص الحي جراء اندلاع مواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة حارات داخل البلدة القديمة وداهمت منازل فيها، وأحرقت مركبتين، الأمر الذي أدى الى امتداد النيران إلى أحد المحال التجارية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا، فلسطينيا وداهمت عدة منازل في قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وفي الخليل، شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات طالت الطفل الفلسطيني صدام سميح (17 عاما)، كما اقتحمت العديد من المنازل في المدينة.

وداهمت تلك القوات عددا من المنازل في حارة جابر وقامت بتكسير أبوابها وتفتيشها وتحطيم محتويات بعضها، بحسب "وفا".

مصادر محلية أفادت، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا 6 من عمال قطاع غزة في بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وأمس الخميس، استشهد فلسطينيان أحدهما طفل، وأصيب اثنان آخران في أحدث اعتداءات تنفذها قوات الاحتلال في رام الله، ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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