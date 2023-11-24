كيان الاحتلال قد لا يتمكن بالكامل من تنفيذ بند ادخال المساعدات

العالم _ الأميرکيتان

وقال مسؤولان أمريكيان إنه في حين وافق كيان الاحتلال في صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الاسلامية "حماس" على السماح بإدخال ما لا يقل عن 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة في كل يوم من أيام الهدنة الأربعة، فإن آليات تسليم المساعدات الحالية التي وضعها الكيان من غير المرجح أن تمكن من تحقيق هذه الزيادة في المساعدات.

وأفاد المسؤولان بأنه بناء على ذلك، تضغط واشنطن على الكيان لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة للمساعدة في تسهيل دخول المزيد من المساعدات إلى القطاع خلال الهدنة وما بعدها.

ورفض الكيان إعادة فتح معبر كرم أبو سالم منذ 7 أكتوبر، وسمح فقط بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح ، بحجة أنها لن تزود القطاع بالمساعدة بشكل مباشر طالما بقي الأسرى هناك.

وأشار المسؤولون أيضا إلى أن القدس ستسعى إلى الانفصال عن القطاع على المدى الطويل، ولن تزودها بالموارد والبضائع كما فعلت لسنوات عديدة، تاركة المهمة لمصر والجهات الفاعلة الدولية.