الحرب على النساء والأطفال كشفت زيف ادعاءات حقوق الإنسان

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وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في بيان أن "الشيخ الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، وبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وتطورات الوضع الإقليمي والدولي، وتداعيات استمرار العدوان الصهيوني على غزة".

وبحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، مع سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وتطورات الوضع الإقليمي والدولي وتداعيات استمرار العدوان الصهيوني على غزة.

وقال الشيخ الخزعلي، بحسب البيان، إن "الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ في قطاع غزة، كشفت زيف ادعاءات حقوق الإنسان وحماية المدنيين التي تنادي بها الولايات المتحدة ومن يسير بركبها"، مشيراً، إلى أن "العراق وبفضل حكومته الوطنية التي تمثل كل مكونات الشعب العراقي، يشهد حالة من الاستقرار السياسي والأمني، داعياً إلى زيادة التعاون والتنسيق بين بغداد وموسكو في مختلف المجالات".

بدوره، عبر السفير كوتراشيف، عن دعم بلاده للحكومة العراقية وجهودها على جميع الأصعدة، وأهمها العملية الانتخابية التي سيشهدها العراق الشهر المقبل، والتي ستشارك موسكو في مراقبتها وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون بين البلدين.

كما أعرب عن تقديره للعراق وحرص قياداته على تعزيز العلاقات مع روسيا وزيادة حجم التعاون في جميع المجالات.