الصورة المصطنعة للصهاينة تبخرت والاستكبار عجز عن تحقيق اهدافه

العالم - ايران

ووصف العميد فدوي في كلمة امام جموع التعبويين الداعمين لفلسطين في مدينة اهواز ( جنوب غرب) اليوم الجمعة، ان الدعم الذي قدمته المقاومة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان للمجاهدين الفلسطينيين بأنه كان " داهيا" ، واضاف بان 92 دولة في العالم قد نظمت مظاهرات ضد الكيان الصهيوني وهذه المظاهرات لا تزال مستمرة وان 100 دولة في العالم تصرخ بمظلومية فلسطين وظلم الصهاينة .

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري ان الصهاينة يشنون، بكل ذل ومهانة، قصفا من بعيد على المناطق السكنية، واوصلوا عدد ضحايا مجازرهم الى اكثر من14 الف شخص ، وان عالم الاستكبار برمته يهاجم جماعة صغيرة منذ قرابة 50 يوما ولا يرحمون حتى الاطفال الرضع ، لكنه عجز عن تحقيق اهدافه.