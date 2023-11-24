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العميد فدوي:

الصورة المصطنعة للصهاينة تبخرت والاستكبار عجز عن تحقيق اهدافه

الصورة المصطنعة للصهاينة تبخرت والاستكبار عجز عن تحقيق اهدافه
الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي ان الصورة التي حاول الصهاينة اصطناعها عن اقتدارهم قد تبخرت في عملية واحدة ولاقوا هزيمة مدوية لسمعتهم في عملية طوفان الاقصى ، بسبب صبر الفلسطينيين ومقاومتهم التي بثت الحياة في عروق جبهة الحق لمظلومي العالم .

العالم - ايران

ووصف العميد فدوي في كلمة امام جموع التعبويين الداعمين لفلسطين في مدينة اهواز ( جنوب غرب) اليوم الجمعة، ان الدعم الذي قدمته المقاومة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان للمجاهدين الفلسطينيين بأنه كان " داهيا" ، واضاف بان 92 دولة في العالم قد نظمت مظاهرات ضد الكيان الصهيوني وهذه المظاهرات لا تزال مستمرة وان 100 دولة في العالم تصرخ بمظلومية فلسطين وظلم الصهاينة .

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري ان الصهاينة يشنون، بكل ذل ومهانة، قصفا من بعيد على المناطق السكنية، واوصلوا عدد ضحايا مجازرهم الى اكثر من14 الف شخص ، وان عالم الاستكبار برمته يهاجم جماعة صغيرة منذ قرابة 50 يوما ولا يرحمون حتى الاطفال الرضع ، لكنه عجز عن تحقيق اهدافه.

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