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مسؤول مصري: 130 ألف ليتر وقود ستدخل غزة الجمعة

مسؤول مصري: 130 ألف ليتر وقود ستدخل غزة الجمعة
الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، إن 130 ألف لتر من وقود الديزل وأربع شاحنات غاز ستدخل غزة من مصر يوميًا بدءًا من الجمعة، وذلك مع دخول اتفاق الهدنة حيّز التنفيذ الساعة السابعة صباحا.

العالم _مصر

وأضاف رشوان في بيان أن "200 شاحنة محملة بالغذاء والدواء والمياه ستدخل يوميا لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع"، لافتا إلى أن مصر ستواصل استقبال مجموعات من المصابين من غزة لتلقي العلاج، فضلا عن تسهيل إجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية الذين كانوا عالقين في القطاع.

وتابع رشوان أنه ولأول مرة منذ بداية الصراع، ستسمح مصر للفلسطينيين الراغبين في دخول غزة عبر معبر رفح الحدودي بالدخول.

ويذكر أن عدد القتلى في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 14,854 شخصا، من بينهم 5,850 طفلا، وفقا لمعلومات من سلطات حماس في القطاع، في حين قدرت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله التي تأخذ بياناتها من المستشفيات ومصادر أخرى في قطاع غزة، عدد القتلى بـ 12700 بتقريرها الصادر، الاثنين.

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