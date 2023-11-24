شاهد.. كيف ستنعكس الهدنة في غزة على الضفة الغربية؟

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وقال مراسلنا فارس الصرفندي: منذ الصباح كان هناك شهيد في الضفة الغربية في مخيم عقبة جبر للاجئين وعدد كبير من الاصابات واكثر من 50 معتقل خلال الساعات الـ24 الماضية.

ورأى مراسلنا ان الاحتلال لا يعتبر الضفة الغربية ضمن الهدنة ويتعامل مع الضفة كحالة خاصة، والخشية من ان حالة الانكسار العسكري الاسرائيلي في قطاع غزة ممكن أن تتحول الى تنمر ومحاولة استئساد في الضفة الغربية.

وأكد مراسلنا على أن الضفة هي المعادلة الأصعب بالنسبة للاحتلال لانها اذا انفجرت فسيدفع الثمن المستوطن الاسرائيلي.

وكانت قد دخلت "الهدنة القصيرة" بين حركة"حماس"والكيان الاسرائيلي حيَّز التنفيذ في قطاع غزة، في الساعة 7 من صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي)، وسط ترقب إتمام عملية لتبادل الأسرى والمحتجزين في 4 عصراً.

ومن المقرر أن تستمر الهدنة القصيرة لمدة 4 أيام، لتوقف 48 يوماً من القصف الإسرائيلي الذي راح ضحيته قرابة 15 ألف فلسطيني في قطاع غزة وأكثر من 30 ألف جريح.

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