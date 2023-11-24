مشاهد تظهر حجم الدمار في بيت حانون شمال غزة

العالم- فلسطين

في سياق آخر أفادت مراسلة العالم في قطاع غزة إسراء البحيصي أنه مع بدء سريان الهدنة، بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين بتفقد منازلهم وأحيائهم المدمرة في مناطق جنوبي ووسط القطاع، والعمل على قضاء حوائجهم.

وأشارت مراسلتنا إلى المشهد القاسي على الفلسطينيين عندما رأوا منازلهم المدمرة ويأخذون مابقي من ممتلكاتهم من بين الركام والأنقاض، رغم خطر انهيار البناء المدمر مستطلعة آراء الفلسطينيين المنكوبين والمهجرين رغم الروح المعنوية العالية لهم وتوكلهم على الله عز وجل.

وكانت قد دخلت "الهدنة القصيرة" بين حركة"حماس"والكيان الاسرائيلي حيز التنفيذ في قطاع غزة، في الساعة 7 من صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي)، وسط ترقب إتمام عملية لتبادل الأسرى والمحتجزين في 4 عصراً.

ومن المقرر أن تستمر الهدنة القصيرة لمدة 4 أيام، لتوقف 48 يوماً من القصف الإسرائيلي الذي راح ضحيته قرابة 15 ألف فلسطيني في قطاع غزة وأكثر من 30 ألف جريح.

كما يشمل اتفاق الهدنة إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين، وإفراج تل أبيب عن أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية ووقود إلى القطاع، وسط آمال إقليمية ودولية بالانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقبل سريان الهدنة تواصل القصف الإسرائيلي والاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى حتى الدقائق الأخيرة من بدئها.