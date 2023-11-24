عرض صاروخ 'خرمشهر' الباليستي ونظام صواريخ خيبر

العالم - ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في المناورة الكبيرة والملحمية في طهران التي شارك فيه 50 ألف شخص خلال مسيرات "نحو القدس"، بحضور مجموعات مختلفة من الناس من أجل دعم شعب فلسطين المظلوم، تم الكشف عن نظام صواريخ خيبر تخليدا لذكرى أب الصواريخ الإيرانية، الحاج حسن طهراني مقدم، ومرة أخرى تم عرض القوة العسكرية للبلاد.

كما تم عرض نظام مجيد الصاروخي في هذه المناورات وتم عرض صاروخ خرمشهر الباليستي للجمهور لأول مرة.

تجرى هذه المناورة اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة في شارع الثورة بطهران، وقد شارك فيها مختلف أفراد الجمهور، وخاصة كتائب الباسيج المختلفة في طهران.