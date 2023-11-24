أمير عبداللهيان يغادر الدوحة متوجها إلى طهران

العالم - ايران

وزار وزير خارجية بلادنا لبنان يوم الأربعاء وأجرى محادثات مع المسؤولين في البلاد وقادة المقاومة خلال هذه الرحلة.

وبعد لبنان توجه إلى قطر لبحث موضوع وقف إطلاق النار، حيث أجرى محادثات أيضا مع نظيره القطري ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وفي هذه اللقاءات، تم توجيه تحذيرات للكيان الصهيوني من أنه إذا استمرت أعمال القتل، فإن نطاق الحرب في المنطقة سوف يتسع.

كما شكر إسماعيل هنية في هذا اللقاء الجهود الدبلوماسية التي بذلتها إيران منذ بداية حرب غزة وقال: هذا نصر سياسي تحقق على أساس انتصار المقاومة في الميدان.

جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار في غزة بدأ تنفيذه منذ صباح اليوم، وبناء على هذا الإتفاق، سيتم إطلاق سراح 50 أسيراً من أسرى العدو، بينهم نساء وأطفال دون 19 عاماً، مقابل إطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينياً وطفلاً دون 19 عاما يقبعون في سجون الكيان الصهيوني.