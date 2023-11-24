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كتائب القسام: إتمام عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر

كتائب القسام: إتمام عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر
الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة ، اتمام عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين الـ13 للصليب الأحمر.

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "سما" الاخبارية أن كتائب القسام أتمت عملية تسليم محتجزي الاحتلال للصليب الأحمر.

وأفادت اذاعة الاحتلال عن مصادر مصرية، اليوم الجمعة، بأن الصليب الأحمر استلم الأسرى الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري.

وقالت اذاعة الاحتلال: "الإسرائيليون المفرج عنهم سيعودون إلى إسرائيل من معبر العوجا عبر معبر رفح".

ومن المزمع أن يتم نقل الرهائن الإسرائيليين بواسطة مروحيات من مصر إلى العديد من المستشفيات الإسرائيلية، وهناك سيتم خضوعهم لفحوصات طبية ولقاء عائلاتهم.

ويستلم كيان الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة 13 رهينة من قطاع غزة في إطار صفقة تبادل الأسرى التي جرى إبرامها مع حركة "حماس" مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال على مدار أيام الهدنة الأربعة التي بدأت عند الساعة السابعة من صباح اليوم.

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