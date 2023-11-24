شاهد.. الاحتلال يمنع المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى

العالم-خاص بالعالم

وقال مراسلنا خضر شاهين أنه تم منع المقدسيين والفلسطيين من الداخل المحتل دون 50 عاما من الدخول الى المسجد.

وتابع انه قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين ،الذين افترشوا الطرقات والشوارع، بقنابل الصوت والهراوات والمياه العادمة.

وأكد مراسلنا ان اقل من 5000 شخص سمح لهم بالدخول الى باحات المسجد الاقصى وأداة صلاة الجمعة.

وحول تسليم المقاومة الفلسطينية للاسرى الاسرائيليين الذين وصلوا عبر معبر رفح الى مصر قال مراسلنا انهم ينتظرون الان وصول نقلهم من مصر الى معبر العوجة و من ثم الى المناطق المحتلة وبعد ذلك سيتم تبليغ اهالي هؤلاء المحتجزين بانه تم وصولهم الى هذه المناطق.

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خضر