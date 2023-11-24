تظاهرات ضخمة في عمان تنددا بمجازر الاحتلال

العالم _ الأردن

وشاركت فيها الجماهير الشعبية والشبابية، موكدين على ضرورة الوقوف إلى جانب أهل غزة ودعم شعبها المجاهد لتحقيق صموده في وجه العدوان ومنع المجازر التي تستهدف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ الآمنين في بيوتهم ومدراسهم ومساجدهم.

وهتف المشاركون "يا أبو عبيدة لبيناك"...كما هتف في المسيرات بصمود المقاومة وسط صمت دولي وعربي على المجازر التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني، مطالبين بضرورة اتخاذ قرارات سياسية لنصرة الشعب الفلسطيني.

يذكر بان أبو عبيدة هي كنية المتحدث الرسميِ والإعلاميِ لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكريِ لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). ويعد أبو عبيدة من أوائل المطلوبين في قوائم الاغتيال الإسرائيلية نظرا لاعتباره الشريان الرئيس للحرب النفسية والحرب الإعلامية التي تفرضها حماس.