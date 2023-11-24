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رسالة غضب لقرداحي اتهم خلاله العرب بالانحياز لـ'اسرائيل'

رسالة غضب لقرداحي اتهم خلاله العرب بالانحياز لـ'اسرائيل'
الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

وجه الاعلامي ووزير الإعلام اللبناني السابق،جورج قرداحي، رسالة تضامن الى الشعب الفلسطيني المظلوم ؛حيث انتقد فيها انحياز الدول العربية بخصوص العدوان على اليمن وتجاهل القضية الفلسطينية وعدم الاكتراث بما جرى لهم بعد الهجوم الوحشي على قطاع غزة، واستباحة الدماء الفلسطينية.

العالم _ لبنان

وتابع ‏الاعلامي جورج قرداحي ،قائلا: ان "الاعراب سحبوا سفراءهم من لبنان لأني قلت حرب اليمن عبثيه "؛منتقداً إزدواجية المعايير لدى العرب بشأن حقوق الإنسان وإخفاق المجتمع الدولي في الاصطفاف حول القيم العالمية.
واضاف ‏الاعلامي اللبناني جورج قرداحي، متسألا لماذا "وكل هذا الدم المسفوح بغزة لم يحرك غيرتكم لسحب سفرائكم من تل ابيب او تطردوا سفراء "اسرائيل" من بلادكم" .

يذكر بان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد اكد بارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألفًا و854 منذ بدء العدوان، بينهم 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 36 ألفا أكثر من ثلثيهم أطفال ونساء.

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