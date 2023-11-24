رسالة غضب لقرداحي اتهم خلاله العرب بالانحياز لـ'اسرائيل'

العالم _ لبنان

وتابع ‏الاعلامي جورج قرداحي ،قائلا: ان "الاعراب سحبوا سفراءهم من لبنان لأني قلت حرب اليمن عبثيه "؛منتقداً إزدواجية المعايير لدى العرب بشأن حقوق الإنسان وإخفاق المجتمع الدولي في الاصطفاف حول القيم العالمية.

واضاف ‏الاعلامي اللبناني جورج قرداحي، متسألا لماذا "وكل هذا الدم المسفوح بغزة لم يحرك غيرتكم لسحب سفرائكم من تل ابيب او تطردوا سفراء "اسرائيل" من بلادكم" .

يذكر بان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد اكد بارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألفًا و854 منذ بدء العدوان، بينهم 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 36 ألفا أكثر من ثلثيهم أطفال ونساء.