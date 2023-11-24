50 الف عنصر من قوات التعبئة في ايران يستعرضون نصرة لغزة

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ان لم يحملوا السلاح اليوم لانهم مواطنون عاديون في وقت السلم فالتاريخ يستذكر لهم ملامح سطروها في الحرب المفروضة على بلادهم في ثمانينيات القرن ماضي.

القوات المسلحة الإيرانية عمدت على عرض منظومتي خبير ومجيد الصاروخيتين في رسالة تحمل اكثر من معنى وربما تشير بين سطورها الى ان تسليح التعبئة لم يكن امرا صعبا ابدا اذا ما اقتضت الظروف.

وقالت احدى المشاركات في الاستعراض: نحن قوات البسيج خرجنا اليوم في شوارع العاصمة طهران لنعلن للعالم باننا جاهزون للدفاع عن شعبنا المظلوم في غزة ..اليوم خرجنا في هذا الاستعراض من دون سلاح ولكن اذا استدعى الامر فنحن مستعدون لامساك قبضة الزناد.

طالب قائد قوات التعبئة العميد غلامرضا سليماني الجهاز الدبلوماسي الايراني برفع دعاوٍ حقوقية في المحاكم الدولية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الكيان الصهيوني.

وقال العميد غلام رضا سليماني: لقد تمكن الفلسطينيون من إلحاق هزيمة كاملة بالكيان الصهيوني، وفي هذه الأيام الخمسين تمكنوا من هزيمة هذا النظام على الأرض أيضًا و نحن نطالب الجهاز الدبلوماسي الايراني برفع دعاوى حقوقية في المحاكم الدولية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الكيان الصهيوني

البسيج قوات شبه عسكرية غير مسلحة إيرانية تضم ملايين المتطوعين الايرانيين، وتعتبر من المؤسسات الأكثر تأثيرا في الحياة السياسية والأمنية والمجتمعية في إيران.