إيران تشارك في معرض السليمانية الدولي للكتاب

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ويستضيف معرض السليمانية الدولي الخامس للكتاب عشاق الکتاب لمدة 10 أيام من 23 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول بمشاركة عدة دول منها إيران والعراق وتركيا والسعودية والكويت والسودان وعمان والدنمارك وأيسلندا والسودان.

وتتواجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المعرض في جناح بمساحة 36 مترا مربعا يضم أكثر من 800 عنوان كتاب في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية والأدب القديم والمعاصر والأطفال والمراهقين.

ويعد التعريف بأحدث إنجازات صناعة النشر في البلاد، والتعريف بمعرض طهران الدولي للكتاب، والتعريف بمشاريع دعم وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي والجوائز الأدبية، من بين برامج جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المعرض.

وبدأ المعرض أعماله أمس الخميس بمشاركة دولية ومحلية وحضور حاشد من مختلف شرائح المجتمع العراقي، من الشخصيات السياسية والأساتذة وطلبة الجامعات والمدارس وغيرهم.