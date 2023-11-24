مظاهرات حاشدة تعم المدن اليمنية تضامنا مع أهالي غزة ودعما للمقاومة

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ضجت هذه الساحة في صنعاء وعدة محافظات أخرى بهذه الهتافات تواصلاً لتظاهرات اليمنيين المتضامنة مع فلسطين والمناصرة لغزة، جدد خلالها المحتجون الإدانة والاستنكار للعدوان الوحشي الإسرائيلي وبدعم مباشر أمريكي وغربي.

وقال مستشار المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد فتاح: ندين التوحش الصهيوني وحرب الابادة ضد المدنيين في غزة ونحذر العدو بانه اذا استمرت هذه المجازر سيدفع الاحتلال ثمنا باهضا.

التظاهرات الغاضبة دعماً لفلسطين عمّت إلى جانب صنعاء عدة محافظات اخرى مثل صعدة وتعز وإب والحديدة وحجة وذمار والبيضاء ومأرب وريمه والمحويت وغيرهم من المحافظات، إذ باركت فيها الحشود العمليات العسكرية المناصرة لغزة من قبل القوات المسلحة اليمنية، أو حركات المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق.

المتظاهرون أكدوا أيضاً الدعم لخيارات حركات الجهاد والمقاومة الإسلامية، مستنكرين استمرار تخاذل بعض الأنظمة العربية إزاء ما تتعرض له غزة، وجددوا الدعوات للمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية للكيان الإسرائيلي والدول الغربية الداعمة له، مطالبين بمحاكمة قيادات الكيان لما ارتكبوا من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.