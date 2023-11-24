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وكتب بونداريف في قناته على "تيليغرام": "نحن مهتمون بمفاوضات حقيقية (مع أوكرانيا)، على أن تأخذ في الاعتبار مصالح روسيا بالكامل ... صوت العقل سينتصر في النهاية، وأنا أعلم ذلك بالتأكيد".

وشدد على أن روسيا لطالما دعت إلى مفاوضات السلام، لكن كييف تخربها إرضاء للولايات المتحدة، مضيفا: "نحن لا نريد أن يعاني الأوكرانيون، ولكن إلى أن يقوموا بأنفسهم بدور نشط في الإطاحة بالزمرة العسكرية (في كييف)، سيظلون ضحايا صامتين وسلبيين للمأساة الأوكرانية التي بدأت من الخارج، وغذتها القومية الأوكرانية لتحول أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن المزيد والمزيد من الأوكرانيين يدعمون فكرة أن تقدم أوكرانيا تنازلات إقليمية لتحقيق السلام مع روسيا.

وفي الوقت نفسه، لم تستبعد الوكالة أن يكون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يفكر بعد في استراتيجية مفاوضات السلام.

وقد أشار الممثلون الروس على مختلف المستويات مرارا وتكرارا إلى أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سوف تتحقق، وأنه كلما أسرعت أوكرانيا في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، فتحت بعض الآفاق لحل الأزمة بشكل أسرع.