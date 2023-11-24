أمام سفارة مصر.. مظاهرة في لندن لإبقاء معبر رفح مفتوحا مع غزة

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ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: “اسمحوا للمساعدات بالدخول لمعبر رفح”، و”افتحوا معبر رفح”.

وردّد المتظاهرون هتافات باللغتين العربية والإنجليزية للتضامن مع الفلسطينيين، وللمطالبة بإعلان دائم لوقف إطلاق النار في غزة.

المتظاهرة “آنا” قالت: “قبل كل شيء، نحن هنا من أجل أن تفتح مصر حدودها (مع غزة) لأننا نريد للنضال الفلسطيني أن ينتصر”.

وأعربت عن رغبتها في رؤية الفلسطينيين في غزة منتصرين، قائلة: “هذا يعني انتهاء سياسات المجازر والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، وفرض حصارا مطبقا عليها، واستهدف بناها التحتية الحيوية، وقصف مشافي ومدارس تؤوي آلاف النازحين، ومساجد ومقار حكومية، ودمر أحياء بأكملها واستهدف آلاف المنازل على ساكنيها.

وخلّفت الحرب 14854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، ونحو 7 آلاف مفقود، فضلا عن أكثر من 36 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.