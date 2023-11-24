سيتم الكشف قريبا عن معدات عسكرية مختلفة لقواتنا البحرية

العالم - ايران



وأفاد الأدميرال شهرام إيراني في مؤتمر صحفي بأن يوم القوة البحرية هو تذكير لعملية "مرواريد" الباعث على الفخر، حيث تم من خلالها تدمير القوة البحرية لنظام البعث العراقي ولم يقدر على التصدير من البحر.

وأضاف، اليوم، تمكن أبناؤكم في بحرية الجيش، من خلال وضع الاستراتيجيات الصحيحة، من اتخاذ خطوات في جعل إيران قوية رغم العقوبات والضغوط، ويكون لهم حضور قوي في البحار المفتوحة لتأمين مصالح إيران.

وتابع، إن إيران بنهجها الإنساني، تمكنت من التواجد في المياه المفتوحة والنجاح في ضمان أمن التجارة البحرية والتعامل مع القراصنة.

وأشار إلى آخر الإنجازات التي حققتها بحرية الجيش الإيراني، وقال: سنشهد في الأيام المقبلة إضافة عوامات ومعدات متطورة للغاية المجهزة بأحدث الأسلحة والأنظمة إلى وحدة البحرية للجيش.

واعتبر التقدم المتنوع لهذه القوة علامة على فشل العقوبات، وقال: إن التقدم البحري العلمي والتكنولوجي الواسع الذي تشهده البلاد يظهر أن حركة إيران لا يمكن إيقافها بأي عقوبات.