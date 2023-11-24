لا خيار لنا الا المقاومة.. آلاف الأردنيين يتظاهرون تضامناً مع فلسطين

العالم-خاص بالعالم

وقالت احدى المتظاهرات: شعارنا اليوم هي: المقاومة هي خيارنا وليس لنا خيار الا المقاومة. الهدنة لا تعني شيئا ولا تعني ان الحرب قد انتهت. الحرب مستمرة وهي قاسية وسيكون فيها ثمن قاسٍ للعدو.

وتابعت: الهدنة لا تعني ان الاحتلال قد خرج من فلسطين لأنه لن يخرج الا بمزيد من المقاومة والتصدي للعدوان. والهدنة لا تعني ان المشروع الصهيوني قد توقف، لأن المشروع الصهيوني اليوم هو في حالة التوسع وهو يكشر عن انيابه عبر مراحله الثلاث التقليدية، مرحلة الابادة ثم التهجير وهذا ما سيحدث الان ثم سرقة المزيد والمزيد من الارض.



كلمات الناطق الرسمي باسمِ القسام ابو عبيدة التي وجهها إلى الاردنيين في خطابه الأخير بوصف ما يقومون به من دعم هو بمثابة الكابوس الذي يؤرق كيانَ الاحتلال.

وقال احد المشاركين في المسيرة: نحن اتينا لنوصل رسالتنها للمقاومة الفلسطينية: نحن معكم وانتم تمثلونا وسلاحكم سيحررنا. المجد للمقاومة والمجد للاسرى.

محور المقاومة الإسلامية الذي ينطلق من الجمهورية الإسلامية في إيران وصولاً إلى كلٍ من اليمن والعراق وسوريا ولبنان كان حاضرا في وجدان الاردنيين الذين اعلنوا وقوفهم خلف المقاومة ودعمهم المطلق لهم.