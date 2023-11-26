مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في باكستان

العالم - خاص بالعالم

مسيرةٌ تضامنيةٌ حاشدة خرجت في مدينة لاهور تعبيراً عن مواصلة الدعم الباكستاني للشعب الفلسطيني والرفض التام للجرائم الوحشية الصهيونية ومحاولات خرق الهدنة...

وقال الشيخ ناصر عباس جعفري (امين عام مجلس وحدة المسلمين:"الفلسطينيون نجحوا في ترسيخ قضيتهم عالمياً، واليوم لا تقاس الانسانية الا بمدى الدعم للقضية الفلسطينية، وكل من واجه هذه القضية المحقة من حكام ورؤساء دول سقط وفشل".

وقال مسعود وهو مشارك:" نحرص على حضور اطفالنا لهذه المسيرات ليعرفوا حقيقة القضية الفلسطينية وظلم الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين".

تطالب هذه الحشود المجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه ومنعه من العودة للعدوان بذريعة انتهاء الهدنة.

وقال المفتي محمود غزنوي رئيس هيئة الامن والسلام الباكستانية : على الدول العربية والاسلامية ان توقف الحرب بشكل تام لا ان تقف عند حد الهدنة، والتصعيد الاسلامي المشترك بوجه امريكا واسرائيل هو الحل الوحيد لذلك.

وهم يحملون صور شهداء حزب الله على طريق القدس، اكد المشاركون على ضرورة ضغط الشعوب العربية والإسلامية على حكوماتها لدعم المقاومة الفلسطينية وعدم تركها لوحدها في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

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