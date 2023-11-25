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اكثر من 14 ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة 69 % منهم أطفال ونساء

اكثر من 14 ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة 69 % منهم أطفال ونساء
السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين بقطاع غزة إلى 14 ألفاً و854 بينهم 6150 طفلاً، وأربعة آلاف امرأة، حسب ما أعلنه، المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

العالم - انفوغرافيك

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