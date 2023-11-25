قيادي في الجهاد: لن يخرج أي أسير صهيوني عسكري إلا عن طريق السجون + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال أبو سامر موسى إن تحرير الأسرى والأسيرات من السجون الصهيونية قد كان بفعل المقاومة وبسالة المقاومين وليست استجداءاً من أحد.

وأضاف أن هذا التحرير والموقف كان بفضل صمود المقاومة الفلسطينية، حيث استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تنجزه بفعل قوتها وبسالتها على الأرض.

وشدد على أن الهدنة والتبادل قد فرضا على الكيان الإسرائيلي، حيث أن الأهداف الصهيونية التي رفعت في بداية الحرب كانت واضحة، وهي تحرير الأسرى بفعل القوة وليس بفعل المفاوضات.. وكأن الخط الأحمر هو عدم الدخول بأي مفاوضات مع حركة المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى القضاء على حماس.

وقال: إن دل خضوع الكيان الإسرائيلي للتهدئة وتبادل الأسرى.. فإنما يدل على أن هذا العدو بدأ بالانصياع لشروط المقاومة.

وأكد هذا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن: هذه الهدنة يمكن أن تعقبها هدن متتالية، لأن المقاومة الفلسطينية بالتالي تمتلك أوراق قوية من حيث عدد الأسرى الصهاينة، وقلناه ونكررها أنه لن يخرج أي أسير صهيوني عسكري من قبضة المقاومة الفلسطينية إلا عن طريق السجون.

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