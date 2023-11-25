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رئيس الوزراء الياباني قضى ليلته في أحد الفنادق قرب مقر إقامته!!

رئيس الوزراء الياباني قضى ليلته في أحد الفنادق قرب مقر إقامته!!
السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "كيودو" بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قضى ليلة الجمعة في أحد الفنادق بعيدا عن مقر إقامته، "لأسباب لم تعلن".

العالم - أسيا والباسفيك

ونقلت عن نائب الأمين العام للحكومة اليابانية هيروشي موريا قوله: "كإجراء مؤقت، طلبنا من رئيس الوزراء قضاء الليلة في أحد الفنادق وفي 24 نوفمبر سيعود إلى مقر إقامته".

وأضاف موريا: "سنمتنع عن التعليق لأسباب أمنية".

وعقد كيشيدا مساء الخميس الماضي، اجتماعا في مقر إقامته لبحث مشروع الميزانية الإضافية التي تجري مناقشتها حاليا في البرلمان.

ثم حضر الحفل في القصر الإمبراطوري وعاد إلى مقر إقامته في الساعة 20:00، لكنه غادر بعد ساعة وقضى الليل في فندق قريب.

وأوضح الوفد المرافق له أن السبب يرجع إلى "عطل فني"، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

ومنذ عام 2005، يقع مقر إقامة رئيس الوزراء الياباني في مبنى مكتب رئيس الوزراء السابق، الذي تم بناؤه عام 1929.

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