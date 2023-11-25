بالفيديو..زوجة أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال تعلق على صفقة التبادل

العالم-فسلطين

وعبرت زوجة نائل البرغوثي أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال عن فرحتها لصفقة تبادل الأسرى الجزئية بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.



يذكر أن إيمان نفسها أسيرة محررة.



ودعت إيمان إلى إجبار الاحتلال على وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأكدت أن الشعب الفلسطيني يطالب بحريته.

الأسيرات والأسرى الأطفال المفرج عنهم من سجون الاحتلال الجمعة (أسماء)واستقبلت إيمان شقيقتها حنان (لها 4 أبناء معتقلين) التي أفرج عنها ضمن الصفقة الحالية، لكنها ذكرت بأسيرات أخريات لا زلن يقبعن في سجون الاحتلال ومنهن سهير البرغوثي (64 عاما).



وكشفت إيمان عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، وقالت إنهم يتعرضون للضرب والتجويع.

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وأفرجت سلطات الاحتلال، الجمعة، عن 39 أسيرة وطفلا ضمن صفقة التبادل الجزئية مع المقاومة الفلسطينية.



وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، مساء الجمعة، إفراج الاحتلال عن 39 أسيرا، هم 24 امرأة و15 طفلا.



ويبلغ البرغوثي من العمر 66 عاما، واعتقل للمرة الأولى عندما كان عمره 21 عاما وحكم في عام 1978 بالسجن المؤبد و18 عاما.



وعاش البرغوثي 32 شهرا فقط خارج الأسر عندما أفرج عنه في عام 2011 ضمن صفقة وفاء الأحرار التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية مقابل إطلاق سراح الجندي المختطف لديها جلعاد شاليط.