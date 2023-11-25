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شاهد...رونالدو يخطف الأضواء بهدف خيالي

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء بهدف خيالي سجله خلال مباراة فريقه النصر أمام ضيفه الأخدود، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري "روشن" لكرة القدم.

العالم-رياضة

قطع حارس مرمى فريق الأخدود، باولو فيتور، كرة من أمام أحد لاعبي النصر خارج منقطة الجزاء، لترتد إلى كريستيانو رونالدو، الذي تابعها بتسديدة رائعة "لوب" من فوق الجميع إلى داخل الشباك في الدقيقة 80.

وكان النجم البرتغالي المخضرم (38 عاما) قد سجل هدفا آخر في الدقيقة 77 من زمن اللقاء على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

وعزز كريستيانو رونالدو تربعه على عرش صدارة هدافي دوري "روشن" للمحترفين، برصيد 15 هدفا مبتعدا بفارق 5 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، قبل مباراته أمام يوم غد السبت أمام مضيفه الحزم.

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