في ثاني أيام الهدنة بين حماس و كيان الاحتلال..هذا ما سيحدث

العالم-الاحتلال

وأفاد مسؤولو الاحتلال، عن ان "اسرائيلل ستفرج اليوم عن 42 اسيرا فلسطينيا، بينما ستطلق حركة حماس سراح 14 اسيرا تحتجزهم".

وستبدأ سلطات الاحتلال بنقل الأسرى الفلسطينيين من سجني "دامون" و"مجدو" إلى عوفر، وسيتم نقلهم نحو الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت القدس، إلى النقطة الرئيسية في المنطقة المركزية لسجن "عوفر"، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وكانت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت صباح السبت أنه سيتم الإفراج 42 أسيرة وأسيرا السبت، في اليوم الثاني لاتفاق الهدنة الذي يستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

وأضافت أنه فور وصولهم إلى عوفر سيتم التعرف عليهم من قبل ممثلي منظمة الصليب الأحمر وسينتظرون حتى وصول 14 حتجزا لدى حماس، إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة.

وأوضحت أنه عند الحصول على الموافقة على إطلاق سراحهم، سيتم وضعهم على متن حافلة تابعة للصليب الأحمر وسيرافقهم ضباط من الاحتلال ليتم تفريقهم عند نقاط التفتيش ذات الصلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، رسميا الإفراج عن 39 امرأة وطفلا من الأسرى الفلسطينيين.

وكان اليوم الأول من الهدنة المقررة لأربعة أيام والتي تمّ التوصل إليها بوساطة من قطر ومصر وامريكا، شهد إفراج حماس عن 13 اسيرا من النساء والأطفال الإسرائيليين، في مقابل إطلاق "إسرائيل" 39 معتقلا من النساء والأطفال.

وتم الافراج أيضا عن عشرة تايلانديين وفيليبيني واحد من بين الاسرى المحتجزين في غزة.