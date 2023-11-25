أسيرة محررة: هددني الشاباك بإعادة اعتقالي اذا احتفلت !

العالم - خاص بالعالم

وفي تصريح لقناة العالم اكدت تلقي تهديدات من الشاباك الاسرائيلي بإعادة اعتقالها إذا ما تم إظهار أي احتفال بالإفراج عنها.

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هذا وخرج الآلاف من الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية لاستقبال الأسرى الذين أطلق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي بصفقة التبادل مع أسرى لدى المقاومة في غزة.

وأكد الأسرى المحررون أن فرحتهم منقوصة لبقاء بقية الاسرى، وللشهداء الذين ارتقوا في العدوان الاسرائيلي على غزة.

وجدد اهالي الضفة والاسرى، وهم من النساء والاطفال، دعمهم للمقاومة في غزة، وشكروا القيادة العسكرية والسياسية التي وقفتْ إلى جانب الأسرى. وردد المشاركون في احتفالات استقبال الاسرى عبارات الشكر للمقاومة وتضحياتها من أجل اطلاق سراح الاسرى، مشددين على أن صفقة التبادل هي انتصار للخيار المقاوم.

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