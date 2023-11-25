%45 من إجمالي المنازل في غزة مدمرا أكثر من اللازم + فيديو

العالم – خاص بالعالم

في اليوم الثاني للهدنة المؤقتة في قطاع غزة يسود الهدوء ميدانيا، قبل أن يجري تبادل 14 محتجزا لدى المقاومة مقابل 42 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، غداة إفراج الاحتلال عن 39 أسيرا فلسطينيا مقابل 24 أسيرا لدى المقاومة.

يأتي هذا في وقت كشفت المشاهد الميدانية أنه كيف حول العدوان العسكري الإسرائيلي معظم الشطر الشمالي من القطاع إلى ركام، حيث تم محو أحياء بأكملها.

وتعرضت منازل ومدارس ومستشفيات للقصف الجوي.. وبينما لا تزال بعض المباني قائمة لكن معظمها هياكل متضررة بشكل كبير.

وتظهر المشاهد حجم الدمار الهائل في شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث يتواجد الركام في كل زاوية.

وفي أنحاء الجيب بأكمله أصبح أكثر من 41,000 منزل أي 45% من إجمالي المنازل في غزة مدمرا أكثر من اللازم للعيش فيه وفقا للأمم المتحدة.

كما دمرت الحرب 27 مستشفى من أصل 35 مستشفى في أنحاء غزة وأخرجتها عن العمل وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي حين اختفى صوت القصف الجوي والمدفعي سمع في بعض المناطق إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي لاسيما شرق خان يونس ورفح وبعض أحياء غزة.

وتحدثت مصادر محلية عن خروقات إسرائيلية لاتفاق التهدئة عبر تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على ارتفاعات كبيرة الليلة الماضية.

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