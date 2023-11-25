تفاعل مواقع التواصل مع خروج الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال

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الهدنة التي بدأت يوم الجمعة شهدت تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى بين الطرفين، وذلك بوساطة قطرية ومصرية ومشاركة الصليب الأحمر.

المقاومة الفلسطينية أطلقت سراح أربعة وعشرين أسيرا إسرائيليا وتايلنديا وفلبينيا، في المقابل أفرج الاحتلال عن تسع وثلاثين أسيرة وأسيرا فلسطينيا.

الأسرى الفلسطينيون وبينهم خمس وعشرون أسيرة وأربعة عشر أسيرا من الأطفال، عادوا إلى أهاليهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.



في مرات كثيرة وعدت المقاومة الفلسطينية بعدم ترك الأسرى في سجون الاحتلال. اليوم تنفذ المقاومة ما وعدت به.

الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال التقين بعائلاتهن بعد الإفراج عنهن بموجب اتفاق الهدنة.

بعض الأسيرات قضين سنوات في معتقلات الاحتلال وخرجن منها ليس كما دخلنها، لكن أكثر قوة وصبرا وإيمانا بقضيتهن.

مشاهد مفرحة ومبكية في نفس الوقت للأسيرات الفلسطينيات لحظة لقائهن بعائلاتهن عقب الإفراج عنهن.



المقاومة الفلسطينية في المقابل نشرت فيديو يظهر عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين لديها إلى الصليب قبل تسليمهم إلى الجانب المصري.



تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل مع خروج الأسيرات والأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.



في التعليق الاول من حساب "شؤون فلسطينية" صورة للأسيرة المحررة مرح بكير وتعليق. اللقاء الأول بعد ثمانية سنين من البعد والأسر. الأسيرة المحررة مرح بكير تعانق عائلتها بعد أن تنسمت عبير الحرية. الفرج القريب لكل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.



"رامي" بدوره علق. حرية الأسرى صنعتها البنادق والباقي شكليات. وإلا لماذا لم نر في مرة واحدة تحريرا للأسرى في مفاوضات دون تبادل مع المقاومين.



أما "احمد فهمي" فكتب حول هذا الموضوع. مشاعر مختلطة مابين الألم والأمل غزة بألمها ترسم أملا لوطنها وشعبها.



اليمن.. العلامة الفارقة في مشهد وحدة الساحات ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. تحية وجهتها المقاومة الفلسطينية إلى اليمنيين الذين هبوا لمساندة الفلسطينيين وقاموا بواجبهم في الرد على العدوان.

الناطقان الرسميان بإسم كتائب القسام أبو عبيدة وسرايا القدس أبو حمزة، وجها تحية إلى القوات اليمنية، لاسيما بعد احتجاز السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر.

تحية المقاومة لليمن أوجدت تفاعلا شعبيا مع ما يفعله اليمنيون واستجابتهم لإخوانهم في فلسطين



تحية المقاومة الفلسطينية لليمن حظيت بتفاعل واسع جدا وعلق "محمد اليافعي" وفيه. كان اليمن سابقا تحت الوصاية واليوم بفضل الله ثم بحكمة وشجاعة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي أعاد للشعب اليمني؛ مكانتة كمحور ارتكاز للإمة الإسلامية وصانع للمعادلات والمتغيرات في المنطقة.



"محمد" علق. العدو الإسرائيلي يتلقى ضربتين من أشد الضربات خلال عدوانه على غزة.. الإستيلاء على سفينته.. شكر كلا من الناطق باسم حركة حماس والناطق باسم حركة الجهاد لليمن.



أخيرا مع "أبو جهاد" الذي كتب. وهذا ابو حمزة ناطق سرايا القدس يشكر اليمن .. ألف تحية لكم أيضا منا يا ابطال غزة الاعزاء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...