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بعد شهر من التوقف.. اعادة فتح مطار دمشق الدولي اليوم

بعد شهر من التوقف.. اعادة فتح مطار دمشق الدولي اليوم
السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر سورية عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة اليوم، وذلك بعد أكثر من شهر على توقفه بالكامل عن العمل جراء عدوان إسرائيلي استهدف مدارجه الرئيسية.

العالم - سوريا

وأكد مدير تطوير العلاقات في شركة "أجنحة الشام" للطيران، أسامة الساطع، "عودة افتتاح مطار دمشق الدولي إلى الخدمة"، مشيرا إلى أن "شركة (أجنحة الشام) أعادت برمجة رحلاتها إليه".

وأضاف الساطع ، أن "رحلات الطيران التي كانت تنطلق من مطار اللاذقية، ستعود بدءا من اليوم إلى مطار دمشق الدولي، وستتجه أول رحلة منه إلى إمارة الشارقة".

وأوضح مدير تطوير العلاقات في الشركة أن "مطار دمشق عاد إلى العمل بجميع أطقمه وكوادره وإدارته وموظفينه مثل السابق من دون أي مشاكل لذلك فإن جميع الرحلات التي تم تحويلها الشهر الفائت إلى مطار اللاذقية، عادت اليوم إلى مطار دمشق الدولي الذي كان قد توقف عن العمل نتيجة الترتيبات الأمنية حفاظاً على المسافرين والعاملين".

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