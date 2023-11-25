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فيديو خاص: طفل فلسطيني اصيب بالفسفور الأبيض بعدوان 2008 واليوم نازح!

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

التقت مراسلة قناة العالم في قطاع غزة الزميلة اسراء البحيصي بشاب فلسطيني نزح مع أسرته بسبب العدوان الاسرائيلي على القطاع، ويصدف انها التقته كمراسلة ايضا بعد اصابته في عينه بالفسفور الابيض اثناء العدوان على غزة عام 2008.

العالم - خاص بالعالم

وقال الشاب لؤي صبح لمراسلتنا إن الهدنة الانسانية الحالية كاذبة، وبأنه يريد لعودة لبيته حتى وان كان مهدما لكنه لا يفعل ذلك خوفا على اطفاله.

هذا ودخل اتفاق الهدنة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الاسرائيلي يومه الثاني، مع ترقب الإفراج عن دفعة ثانية من الأسرى في إطار صفقة تبادل الاسرى الجزئية.

وسيفرج الاحتلال اليوم عن 42 أسيرا فلسطينيا، بينما ستطلق المقاومة الفلسطينية سراح 14 محتجزا في ثاني أيام الهدنة بين الطرفين في قطاع غزة.

وكان قد شهد أمس قيام المقاومة الفلسطينية بتسليم 24 أسيرا لديها بينهم 13 إسرائيليا و11 تايلنديا وفلبيني واحد إلى الصليب الأحمر، وفي المقابل أفرج الاحتلال عن 39 طفلا وامرأة من الاسرى الفلسطينيين من معتقل عوفر بالضفة الغربية المحتلة.

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