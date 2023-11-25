فيديو خاص: طفل فلسطيني اصيب بالفسفور الأبيض بعدوان 2008 واليوم نازح!

العالم - خاص بالعالم

وقال الشاب لؤي صبح لمراسلتنا إن الهدنة الانسانية الحالية كاذبة، وبأنه يريد لعودة لبيته حتى وان كان مهدما لكنه لا يفعل ذلك خوفا على اطفاله.

هذا ودخل اتفاق الهدنة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الاسرائيلي يومه الثاني، مع ترقب الإفراج عن دفعة ثانية من الأسرى في إطار صفقة تبادل الاسرى الجزئية.

وسيفرج الاحتلال اليوم عن 42 أسيرا فلسطينيا، بينما ستطلق المقاومة الفلسطينية سراح 14 محتجزا في ثاني أيام الهدنة بين الطرفين في قطاع غزة.

وكان قد شهد أمس قيام المقاومة الفلسطينية بتسليم 24 أسيرا لديها بينهم 13 إسرائيليا و11 تايلنديا وفلبيني واحد إلى الصليب الأحمر، وفي المقابل أفرج الاحتلال عن 39 طفلا وامرأة من الاسرى الفلسطينيين من معتقل عوفر بالضفة الغربية المحتلة.

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