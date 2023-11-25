ردود فعل غاضبة بعد حذف "BBC" مقاطع فيديو لتضامن النجوم مع غزة

العالم - فلسطين

وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من قبل المشاهدين والجمهور الذي كان يتابع الفعالية.

تناول النجوم في خطبهم الوضع في قطاع غزة ودعوا إلى وقف إطلاق النار، ومن بينهم مخرجة الفيلم الفائزة إيليد مونرو والمخرج البريطاني فينيل بريتسيل. وفي ضوء هذا التضامن، قامت القناة بحذف بعض هذه المقاطع من البث، مما أثار غضب الجمهور.

وأقرت BBC بحذف المقاطع وزعمت إن ذلك جاء بهدف تقليل مدة الفيديو إلى 90 دقيقة، مبررةً ذلك بأنه جزء من التعديلات الروتينية. وأكدت القناة أن التحرير تم بشكل يتوافق مع مبادئ الحياد والتوجيهات التحريرية للقناة.

مع تواصل الجدل حول هذا القرار، يظل السائلون يشككون في تبريرات القناة، ويعتبرون هذا الحذف تدخلاً في حرية التعبير وتمييزًا غير مبرر.