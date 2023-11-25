طهران تؤكد انها توسطت للافراج عن الأسرى التايلنديين في غزة

العالم - ايران

ونقلت وكالة الانباء الايرانية ان كنعاني رد على سؤال لمراسلها حول الانباء التي تحدثت عن مثل هذه الوساطة الايرانية بانه " منذ الاسبوع الاول للحرب الصهيونية على غزة واثر طلب قدمه المسؤولون التايلنديون، ومنه خلال الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الهولندي ووزير الخارجية الايراني وكذلك اثناء اللقاء بينهما في الدوحة وطلب المساعدة من ايران لتسهيل اخلاء سبيل الاسرى التايلنديين، ادرج هذا الموضوع قيد المتابعة المشتركة من قبل ايران وقطر وسلمقائمة اسماء هؤلاء الاسرى لمسؤولي حماس ليدرسوا الموضوع من الناحية الانسانية ويساعدوا على ذلك".

واضاف " هذا الطلب لاقى اهتماما من قبل مسؤولي حماس ومع بدء الهدنة المؤقتة يوم امس، اخلي سبيل عدد من السجناء التايلنديين".