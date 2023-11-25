أسيرة فلسطينية محررة توجه عبر قناة العالم رسالة الى المقاومة ولغزة

العالم - خاص بالعالم

وقالت موسى في مداخلة لها مع قناة العالم: غمرتني فرحة كبيرة عندما ورد اسمي في قوائم الاسيرات اللاتي سيتم الافراج عنهن، واصبحت اقفز في الزنزانة، الحرية امر لا يحس به سوى من يتعرض للاعتقال.

واضافت: المخابرات الاسرائيلية اتصلت بأخوتي وهددتهم ان احتفلوا بالافراج عني، ولكني افتخر بمخيم الدهيشة للاستقبال المهيب الذي اجروه لنا وكذلك في غيره من المناطق، الناس لا تأخذ اذن من الاحتلال لكي تفرح، لأننا يجب ان نفرح اليوم بهذا النصر للمقاومة، فتحررنا هو نصر للمقاومة فعليا لاننا لم نخرج لان الاحتلال اراد ان يحررنا بل خرجنا من السجون بفضل المقاومة.

وكررت الاسيرة المحررة روضة موسى ترديد شعارها الذي هتفت به اثناء تحرير قائلة: "حط السيف قبال السيف ونحن رجال محمد الضيف".

ووجهت الاسيرة رسالة الى المقاومة بالقول: الشكر الاول والاخير للمقاومة وللدم الغزي الذي كان هو الثمن الحقيقي لحريتنا وان شاء الله حرية باقي الاسرى من المؤبدات والأحكام العالية، كم نقول شكرا فلن نوفي غزة ومقاومتها العظيمة واخرجونا من السجون، نقبل اقدامهم التي هي فعليا اثبتت ان المقاومة جدوى مستمرة.