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رسالة هامة لمحمد أبو تريكة للعالم !

رسالة هامة لمحمد أبو تريكة للعالم !
السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون مقطع فيديو لأول ظهور تلفزيوني للاعب المصري السابق محمد أبو تريكة منذ بدء العدوان الوحشي الصهيوني على غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

العالم - فلسطين

وقال أبو تريكة خلال ظهوره على شاشة "بي إن سبورت": "أنا لست بخير لأن غزة ليست بخير، 50 يوما والعالم يصمت أمام موت 20 ألفا في فلسطين و8 آلاف طفل استشهد".

أبو تريكة وخلال مشاركته بالاستديو التحليلي لمباراة مانشستر سيتي وليفربول، وجه رسالة إلى العالم الصامت تجاه القضية الفلسطينية، وفق تعبيره، وقال: "العالم صم بكم لا يفقهون، غزة كشفتكم وعرت الجميع دي القضية الوحيدة في العالم الحق فيها واضح والباطل معروف، تسكتون عن الباطل ولا تنصرون الحق".

وأشار إلى أن الحرب على غزة كشفت "الوجه القبيح" للعالم. خاتما حديثه بعبارة "تحيا فلسطين تحيا فلسطين تحيا فلسطين".

ولم يظهر أبو تريكة على شاشات التلفزيون منذ بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وهو ما تم ربطه بعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على شعب غزة.

وتفاعل ناشطون مع فيديو أبو تريكة، معبرين عن فخرهم بأول ظهور له، والذي بدا فيه أسطورة كرة القدم المصرية السابق متأثرا من الأحداث الجارية في غزة.

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