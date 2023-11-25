تظاهرات حاشدة في تعز اليمنية: لستم وحدكم كلنا غزة كلنا الجهاد والقسام

العالم - خاص بالعالم

من اليمن السعيد نفس الرحمن من أولي البأس شعب الأنصار وقيادته إلى بيت المقدس أولى القبلتين ومسرى الرسول هو الطوفان يتجدد بمواقف القول والفعل حتى الانتصار نمضي وبصوت واحد لبيك ياقدس ارواحا وابدانا، لبيك إسنادا وطوفانا برا وبحرا وجوا وهو المبدأ الذي تؤكده الحشود الغفيرة في تعز اليمنية التي تواصل خروجها الشعبي يوميا في سبيل فلسطين ونصرة غزة.

وقال احد المشاركين في التظاهرة، لمراسلنا: ندعو الامة العربية والاسلامية الى دعم خيارات حركة المقاومة الإسلامية للانتصار على العدو الاسرائيلي، وانا اطالب قيادتنا السياسية بتوجيه المزيد من الضربات للعدو الاسرائيلي حتى تتمكن الامة العربية والإسلامية الانتصار على عدوها الاول اسلاميا وعربيا واقليميا ودوليا.

الحشود الغفيرة رفعت الإعلام الفلسطينية ورددت الهتافات "لستم وحدكم"، "كلنا غزة"، "كلنا الطوفان"، "كلنا الجهاد والقسام"، كما أعلنت مباركتها لكل قرارات القيادة وعمليات القوات المسلحة في خوض المعركة ومواصلة دك قواعد الكيان الصهيوني في الزمان والمكان المناسبين إلى جانب محور المقاومة في مختلف ساحات المواجهة والاستعداد لتقديم كل التضحيات.

وقال متظاهر آخر لمراسلنا: إن احداث غزة وحربة الابادة التي شنها الاحتلال على اخواننا الفلسطينيين هي في ذمة كل الاحرار، ليس هناك اليوم مساحة بين اثنين، اما ان نكون مع المظلومين والمستضعفين في هذا العالم واما ان نكون مع الطواغيت والمتكبرين.

إجماع شعبي ورسمي في بيان صادر عن هذه المسيرات الغاضبة على وحدة الصف واستمرار التعبئة العامة لكل متطلبات المرحلة وعلى كافة جبهات المواجهة العسكرية والاقتصادية والسياسية، وسط إدانة واستنكار للمجتمع الدولي والأنظمة العربية على مواقفها المخزية إزاء جرائم الحرب والإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وفي باقي الأراضي المحتلة.