السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٦:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تظاهرات حاشدة في تعز اليمنية: لستم وحدكم كلنا غزة كلنا الجهاد والقسام

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

شهدت محافظة تعز وسط اليمن خروج تظاهرات شعبية جابت منطقة الحوبان دعما لفلسطين ومقاومتها في مواجهة المحتل الإسرائيلي. وأعرب المشاركون عن تأييدهم للعمليات العسكرية اليمنية في استهداف عمق الكيان الإسرائيلي عبر سلاح الجو أو سلاح البحرية.

العالم - خاص بالعالم

من اليمن السعيد نفس الرحمن من أولي البأس شعب الأنصار وقيادته إلى بيت المقدس أولى القبلتين ومسرى الرسول هو الطوفان يتجدد بمواقف القول والفعل حتى الانتصار نمضي وبصوت واحد لبيك ياقدس ارواحا وابدانا، لبيك إسنادا وطوفانا برا وبحرا وجوا وهو المبدأ الذي تؤكده الحشود الغفيرة في تعز اليمنية التي تواصل خروجها الشعبي يوميا في سبيل فلسطين ونصرة غزة.

وقال احد المشاركين في التظاهرة، لمراسلنا: ندعو الامة العربية والاسلامية الى دعم خيارات حركة المقاومة الإسلامية للانتصار على العدو الاسرائيلي، وانا اطالب قيادتنا السياسية بتوجيه المزيد من الضربات للعدو الاسرائيلي حتى تتمكن الامة العربية والإسلامية الانتصار على عدوها الاول اسلاميا وعربيا واقليميا ودوليا.

الحشود الغفيرة رفعت الإعلام الفلسطينية ورددت الهتافات "لستم وحدكم"، "كلنا غزة"، "كلنا الطوفان"، "كلنا الجهاد والقسام"، كما أعلنت مباركتها لكل قرارات القيادة وعمليات القوات المسلحة في خوض المعركة ومواصلة دك قواعد الكيان الصهيوني في الزمان والمكان المناسبين إلى جانب محور المقاومة في مختلف ساحات المواجهة والاستعداد لتقديم كل التضحيات.

وقال متظاهر آخر لمراسلنا: إن احداث غزة وحربة الابادة التي شنها الاحتلال على اخواننا الفلسطينيين هي في ذمة كل الاحرار، ليس هناك اليوم مساحة بين اثنين، اما ان نكون مع المظلومين والمستضعفين في هذا العالم واما ان نكون مع الطواغيت والمتكبرين.

إجماع شعبي ورسمي في بيان صادر عن هذه المسيرات الغاضبة على وحدة الصف واستمرار التعبئة العامة لكل متطلبات المرحلة وعلى كافة جبهات المواجهة العسكرية والاقتصادية والسياسية، وسط إدانة واستنكار للمجتمع الدولي والأنظمة العربية على مواقفها المخزية إزاء جرائم الحرب والإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وفي باقي الأراضي المحتلة.

روابط ذات صلة

ترقب وحذر باليوم الثاني للهدنة في غزة وخروق الاحتلال تشكل خطرا على استكمالها

أسيرة فلسطينية محررة توجه عبر قناة العالم رسالة الى المقاومة ولغزة

لؤي صبح فقد بصره طفلا بعدوان 2008 واليوم الاحتلال يزيد معاناته

الاحتلال قبل بالهدنة رغما عنه وحماس ستلتزم بها طالما التزم الكيان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف