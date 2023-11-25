الجيش الصيني يعلن طرد مدمرة أمريكية من مياهه الإقليمية

العالم - اسيا والباسفيك

وأفادت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية، نقلا عن القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني: "الجيش الصيني أخرج، اليوم السبت، المدمرة الأمريكية ذات الصواريخ الموجهة "يو إس إس هوبر" بعد أن دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية، قبالة جزر شيشا في بحر الصين الجنوبي".

ونقلت القناة عن، تيان جونلي، الضابط الكبير في القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، قوله إن "الجيش الصيني نشر قواته البحرية والجوية لتعقب ومراقبة وتحذير السفينة".

وأشار العقيد الصيني، إلى أن اختراق المياه الإقليمية الصينية يعد بمثابة "دليل قاطع" على رغبة واشنطن في "الهيمنة البحرية" و"عسكرة بحر الصين الجنوبي".

وغالبًا ما يكون الوضع في منطقة بحر الصين الجنوبي، معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية عبره، وهي خطوات تصفها بكين بأنها تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة وأمن الصين.

وعلى الرغم من احتجاجات بكين على مرور السفن الحربية الأمريكية في البحر المذكور، إلا أن واشنطن أعلنت رسميًا أن سفنها سوف تبحر حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.