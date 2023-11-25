تواصل التظاهرات الحاشدة في بريطانيا رغم إعلان هدنة الـ 4 أيام في غزة

العالم - خاص بالعالم

بدون كلل او ملل تتجدد المظاهرات الداعمة لغزة في لندن رغم اعلان الهدنة لمدة 4 أيام والتي قد تخفف من وطأة المعاناة، إلا أن المتضامنين مع القضية الفلسطينية يرونها ليست وقفا دائما إو ليست وقفا لإطلاق النار، وعليه تستمر المظاهرات الى ان تتخذ الحكومة البريطانية قرارا فعليا بوقف النار.

وقال احد المتظاهريم لمراستنا: أربعة أيام هدنة لوقف اطلاق النار هذه نكتة سخيفة، لا يمكن أن يستمر هذا. أكثر من 20,000 شخص ماتوا، لا يمكن أن يحدث هذا.

فيما قالت متظاهرة لمراسلنا: لقد رأيت المجازر، رأيت الأطفال الموتى، رأيت الأطفال بدون أطراف، رأيت كل هذه الفظائع الضخمة، وكل يوم أشعر بكل الأمهات اللواتي يفقدن أطفالهن. رجاءً، توقفوا عن قصف الأطفال.

وفي مظاهرة حاشدة جابت شوارع العاصمة لندن، خرج المئات تلبية لدعوة المنظمات الانسانية والحقوقية، حاملين الشعارات المناهضة لسياسة الاحتلال وارتكاب المجازر الوحشية بحق الابرياء.

وقال سيدة مقعدة مشاركة في التظاهرة، لمراسلتنا: لا أحد في العالم يقف معهم. للأسف لدينا مجموعة مختلفة من القيم، واحدة لبقية العالم وواحدة للشرق. الناس في غزة تُركوا بمفردهم، ليس هناك أحد لهم، إلا الله .

المسيرة التي أحياها البريطانيون والايرلنديون ومن مختلف الجنسيات والأعراق والذين قدموا من كل مكان، قصدت مجددا رئاسة الوزراء لايصال رسالة يكررها المتظاهرون مرارا وتكرارا اوقفوا حرب غزة فورا.

وقالت إمرأة أيرلندية مشاركة في التظاهرة: نحن هنا من دبلن، ولدينا الكثير من التظاهرات هناك، وما يجري هو مجازر إبادة.

وقال متظاهر ايرلندي يرافقها، لمراسلنا: عليك أن تشارك في تظاهرة مثل هذه لتظهر دعمك، لتظهر تضامنك. وللعلم إن إيرلندا من بين أقوى الداعمين للفلسطينيين.