رئيس أركان جيش الاحتلال:سنعود فور انتهاء وقف إطلاق النار لمهاجمة غزة

العالم-الاحتلال

ونقلت هيئة البث العبرية، عن هاليفي قوله: "سنعود فور انتهاء وقف إطلاق النار لمهاجمة غزة والمناورة فيها، وسنقوم بتفكيك حماس، وممارسة ضغوط كبيرة جدا لإعادة أكبر عدد ممكن من الأسرى".



وأمس الجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07: 00 بالتوقيت المحلي وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا لدى المقاومة في غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الاحتلال، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.