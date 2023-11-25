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رئيس أركان جيش الاحتلال:سنعود فور انتهاء وقف إطلاق النار لمهاجمة غزة

رئيس أركان جيش الاحتلال:سنعود فور انتهاء وقف إطلاق النار لمهاجمة غزة
السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم السبت، إن قواتهم ستستأنف الهجوم على قطاع غزة فور انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مع حركة حماس.

العالم-الاحتلال

ونقلت هيئة البث العبرية، عن هاليفي قوله: "سنعود فور انتهاء وقف إطلاق النار لمهاجمة غزة والمناورة فيها، وسنقوم بتفكيك حماس، وممارسة ضغوط كبيرة جدا لإعادة أكبر عدد ممكن من الأسرى".

وأمس الجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07: 00 بالتوقيت المحلي وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا لدى المقاومة في غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الاحتلال، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

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