وزير حرب الإحتلال: لن نغادر غزة حتى تتم 'إعادة جميع المختطفين'!

العالم - فلسطین

دخل وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت إلى قطاع غزة صباح السبت، حيث التقى بمقاتلي المشاة والمدرعات والهندسة والبحرية، وفي نهاية اللقاء قيم الوضع، وأوضح قائلا: "لن نغادر غزة حتى تتم إعادة جميع المختطفين".

وأضاف: "سنستغل الفرصة لإحضار المزيد من الرهائن، وأي مفاوضات لإطلاق سراحهم ستكون تحت النار".

ومساء يوم السبت، نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.