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الجهاد الإسلامي: لن نتأخر في اتخاذ اجراء بشأن الصفقة يمنع تلاعب الاحتلال

الجهاد الإسلامي: لن نتأخر في اتخاذ اجراء بشأن الصفقة يمنع تلاعب الاحتلال
الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها تراقب كل التفاصيل المتعلقة بالسلوك الصهيوني والذي يواكب سير "الهدنة الإنسانية"، التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة أمس الجمعة.

العالم - فلسطین

وقالت الجهاد في بيان مقتضب، إن "قيادة الحركة تراقب وتتابع كل التفاصيل المتعلقة بالسلوك الصهيوني ، ولن تتأخر في اتخاذ أي اجراء لمنع أي تلاعب" .

وشددت الحركة على أن "المقاومة لن تسمح للعدو بالتلاعب أو التهرب مما تم الاتفاق عليه بشأن الصفقة" .

وأوضح بيان الجهاد أن " المقاومة تمسك بزمام الأمور ، وتدير هذه المعركة سواء في الميدان العسكري أو السياسي بكل ثقة وثبات".

وأعلن عن أسماء الدفعة الثانية من المعتقلات والأطفال، الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم السبت، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية"، وعددهم (39)، منهم 6 سيدات و33 طفلا.

ويأتي إطلاق سراح الأسرى ضمن "الهدنة الإنسانية"، التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة أمس الجمعة، وتستمر لمدة أربعة أيام ضمن اتفاق جرى بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال برعاية قطرية ومصرية.

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