شركة علاقات عامة أمريكية تروج للحكام العرب!

العالم- السعودية

وجاء في تقرير لصحيفة الغارديان، ان شركة العلاقات العامة الأبرز حول العالم والمعروفة باسم "إيدلمان"، تلقت أموالا من زبائنها في الشرق الأوسط، بينها دول عربية غير ديمقراطية، نظير تحسين صورتها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.

وكشفت الصحيفة أن إيدلمان تلقت ملايين الدولارات من قبل حكومات من بينها السعودية والامارات لتطوير وتعزيز الصوَر والسرديات المرغوبة، والتي استغلت نتلئجها هذه الحكومات لتلميع سمعتها وإضفاء الشرعية على سيطرتها وسطوتها.

ويقول الخبراء؛ إن الاستطلاعات التي تقوم بها المؤسسات المتخصصة عادة ما تفرط في تأكيد الملامح المحبذة للأنظمة المستبدة؛ لأن المشاركين في الاستطلاعات عادة ما يخافون من الانتقام لو قدموا إجابات غير مرضية.



ولم يمنع هذا الحكومات هذه من استخدام نتائج "إيلدمان" لتعزيز صورتها وتمسكها بالسلطة. وفقا للصحيفة.

ويعتبر خبير الاقتصاد الأميركي، بنجامين فريمان، أنه بنتيجة عمل الشركة، وبدل ربط الشعب الأميركي أحداث 11 أيلول/سبتمبر بالسعودية أو الحديث عن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، يريدون عبر شركات العلاقات العامة من هذا الشعب التفكير في لعبة الغولف وعالم الفنون وهوليود، وذلك للتغطية عن الانتهاكات التي يمارسها النظام السعودي.