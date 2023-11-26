لحظة بلحظة.. خمسة شهداء بعدوان متواصل على جنين ومخيمها

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن مسيرة تابعة للاحتلال قصفت بصاروح واحد على الاقل منزلا في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، ما أدى إلى استشهاد الشاب الدمج وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الوصول الى المكان لاخلاء المصابين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ودمرت الأكشاك أمام المستشفى، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، كما جرف الاحتلال عدة شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين، وداهم عددا من المنازل في منطقة الجابريات والهدف وطلعة الغبز، وأطراف المخيم، ودمر عددا كبيرا من المركبات.

واستشهد أربعة مواطنين بينهم طفل، وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

والشهداء هم: عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد محمود فريحات (27 عاما) والطفل محمود خالد أبو الهيجا (17 عاما) من اليامون.

وقالت مصادر أمنية لـ وكالة "وفا"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، كما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وقال مدير مستشفى الرازي فواز حماد، إن 5 إصابات بالرصاص الحي وصلت المستشفى، قبل أن تعلن وزارة الصحة سقوط 4 شهداء.

كما اندلعت اشتباكات بين جنود إسرائيليين ومقاتلين من المدينة ومخيمها.

ونشر نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، صورًا لتعزيزات الجيش الإسرائيلي والاشتباكات الدائرة في المدينة ومحيط مخيمها.

وقالت "كتيبة جنين" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن مقاتليها "يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محيط مخيم جنين، بالرصاص والعبوات المتفجرة".

من جهته، قال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام أبو بكر، إن الجيش الإسرائيلي حاصر المستشفى ويغلق مدخليه.

وأضاف قائلًا: "المستشفى ما زال محاصرًا، هناك مدخلان له عليهما جيش الاحتلال، ومع استمرار الإغلاق لا يمكن وصول المصابين".

وبوتيرة يومية، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

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