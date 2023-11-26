وزير أردني سابق يثير جدلا واسعا بعد تعليقه على خطاب 'أبو عبيدة'

العالم- الاردن

وفي تعقيبه على الدعوة التي وجهها "أبو عبيدة" للأردنيين بضرورة التصعيد، والتحرك الشعبي ضد الاحتلال، قال المعايطة إن "بعض قيادات حماس في غزة أو قطر يتعمدون تحشيد الأردنيين فقط للخروج إلى الشارع" حسب تعبيره.





وأضاف أن هذه الدعوات تأتي "مع أن الأردنيين خرجوا بصدق في كثير من المدن نصرة لغزة، وكذلك كان موقف الدولة كلها".



وفيما لم يسم المعايطة "أبو عبيدة" بذاته، إلا أن مئات التعليقات صبت جام غضبها عليه، واعتبرته متحاملا على المقاومة.

وكان "أبو عبيدة" قال: "أنتم يا أهل الأردن كابوس الاحتلال الذي يسعى ويجتهد لتحييده وعزله عن قضيته"، مضيفا: "ندعو كل أحرار العالم لإيلام العدو في كل مكان له فيه مصلحة".

وقال ناشطون إن ما تحدث به "أبو عبيدة" ومن قبله رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية من دعوة للأردنيين بالتحرك، هو لمعرفة "حماس" بحجم الشعب الأردني وتأثيره على الاحتلال:

