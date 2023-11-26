التجميد في صفقة الأسرى من نقاط قوة المقاومة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار البشتاوي إلى أن المشهد الحالي في قطاع غزة يؤكد نجاح أسطورة وملحمة الصمود الفلسطيني وإبداع المقاومة في الميدان، ونجاح المقاومة في التصدي لكل ما سمي بمناورات وتوغلات واجتياحات وتقدمات برية لجيش الاحتلال.

وأكد أن جيش الاحتلال قد فشل بتحقيق أي شيء من الأهداف التي أعلنها نتنياهو ومجلس حربه بأنه يستطيع أن يحرر الأسرى بالقوة العسكرية.. وأن يحتل قطاع غزة.. وأن يهزم المقاومة.

وقال إن نتنياهو بات الآن يرضخ لشروط المقاومة ولمتطلبات صفقة لم تكن وليدة يوم أو أسبوع، حيث منذ أكثر من شهر والمفاوضات دائرة حول هذه الصفقة، مضيفا: لم تكن هذه الصفقة تتم لولا رضوخ الجيش الإسرائيلي ونتنياهو وحكومته إلى شروط المقاومة، حيث استطاعت أن تفرض شروطها على الاحتلال، مع توقعات من قبل قيادات المقاومة عن أن هذا الاحتلال يخرق كل العهود والمواثيق ولا يمكن الثقة بالتزاماته.

ولفت إلى أن أطراف في حكومة الاحتلال ومن بينهم بنيامين نتنياهو وبعض قيادات الجيش لا يريدون هكذا صفقة، بل هم يريدون فقط ترميم الصورة وإعادة الهيبة، مشددا بالقول: لكن استطاعت المقاومة أن تفرض هذه الصفقة رغم كل هذه الخروقات.

وأكد أن ما نشهده الآن من خروقات إسرائيلية هي عبارة عن نقاط ضعف، وقال إن: هذا التجميد والوقف لإتمام الصفقة الذي أعلنت عنه المقاومة هو أيضا نقاط قوة للمقاومة ، حيث كان يراهن الاحتلال الإسرائيلي أن المقاومة تفاوض من منطلق ضعف، وبأن هذه الحرب والإبادة الجماعية والتدمير قد أتت أكلها على المقاومين والبيئة الحاضنة للمقاومة.

وأضاف: لكن العدو اكتشف بأنه لا البيئة الحاضنة ولا قدرة المقاومة في فلسطين تأثرت بل لا زالت على حالها وقوتها، وتعد بالمزيد من المفاجآت بمواجهة العدو.. وأيضا البيئة الحاضنة أي أهالي قطاع غزة رأينا المشهد بعودتهم إلى المناطق الشمالية والوسط.. وكيف يواجهون المحتل رغم أنه يطلق الرصاص بشكل مباشر عليهم.

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