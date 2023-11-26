الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

في صفقة التبادل مع الإحتلال..

وصول 34 أسيرا فلسطينيا مفرج عنهم إلى بلدية البيرة بالضفة

وصول 34 أسيرا فلسطينيا مفرج عنهم إلى بلدية البيرة بالضفة
الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

وصل إلى ساحة بلدية البيرة بالضفة العربية، فجر الأحد، 33 طفلا فلسطينيا أسيرا بجانب ميسون موسى أقدم أسيرة في سجون الإحتلال، بعد الإفراج عنهم بموجب صفقة تبادل مع حركة حماس.

العالم - فلسطين المحتلة

وتجمع مئات الفلسطينيين في ساحة بلدية البيرة، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية، ورايات حركتي "حماس" و"فتح".

وشهدت الساحة احتفالات رفع المواطنون خلالها الأطفال المفرج عنهم على الأكتاف.

وتعد موسى أقدم الأسيرات في السجون الإسرائيلية، حيث اعتقلت في يونيو/ حزيران 2015، وحكم عليها بالسجن 15 عاما.

وكانت موسى قد نفذت عملية طعن على حاجز قبة راحيل (مسجد بلال) قرب بيت لحم أصيبت خلالها مجندة إسرائيلية بجروح.

وتزامن خروج الحافلة من سجن عوفر مع إطلاق وابل من قنابل الغاز باتجاه فلسطينيين كانوا في انتظار ذويهم خارج أسوار السجن، وفق شهود عيان.

وفي وقت سابق السبت، أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)".

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

روابط ذات صلة

التجميد في صفقة الأسرى من نقاط قوة المقاومة + فيديو

أسيرة محررة: هددني الشاباك بإعادة اعتقالي اذا احتفلت !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف