وصول 34 أسيرا فلسطينيا مفرج عنهم إلى بلدية البيرة بالضفة

العالم - فلسطين المحتلة

وتجمع مئات الفلسطينيين في ساحة بلدية البيرة، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية، ورايات حركتي "حماس" و"فتح".

وشهدت الساحة احتفالات رفع المواطنون خلالها الأطفال المفرج عنهم على الأكتاف.

وتعد موسى أقدم الأسيرات في السجون الإسرائيلية، حيث اعتقلت في يونيو/ حزيران 2015، وحكم عليها بالسجن 15 عاما.

وكانت موسى قد نفذت عملية طعن على حاجز قبة راحيل (مسجد بلال) قرب بيت لحم أصيبت خلالها مجندة إسرائيلية بجروح.

وتزامن خروج الحافلة من سجن عوفر مع إطلاق وابل من قنابل الغاز باتجاه فلسطينيين كانوا في انتظار ذويهم خارج أسوار السجن، وفق شهود عيان.

وفي وقت سابق السبت، أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)".

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.