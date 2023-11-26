الاسيرة المحررة شروق دويات توصف بشاعة الاسر وتوجه رسالة للمقاومة

العالم - خاص العالم

وقالت الاسيرة المحررة شروق دويات في حوار خاص للعالم، "اننا كنا نعلم بالاحداث منذ بداية الحرب ولكن بعد اسبوع انقطعنا عن العالم الخارجي ولم نسمع ايه اخبار ".

واشارت دويات الى ان لحظة الحرية كانت مفاجئة بالنسبة لهم، موضحة انه كانت هناك حملة شرسة ضد الاسيرات ولم يتم الالتفات الى كونهم نساء.وانهم تعرضوا لحملتين قمع الاولى 7 أكتوبر/تشرين الاول وتم عزل الاسيرات فيها، والثانية في 19 أكتوبر / تشرين الاول، كما تم رشهم بالغاز بدون سبب ومارسوا سياسة التجوبع والتعطيش ووضع 11 اسيرة في غرف تتسع لـ4 اسيرات فقط.

وتابعت ان كان الطعام قليل جدا لدرجة انهم كانوا يصومون او يقولون انهم لا يريدون تناول الطعام ليتناوله شخص اخر بحاجته اكثر. مبينة ان اصعب فترة مرت عليها خلال 8 أعوام هي الفترة الاخيرة ، لكن رغم الصعوبات الاسيرات كانوا كعائلة واحدة يشدون أزر بعضهم البعض.وانهم لمدة 47 يوما حرموا من الخروج للفسحة، وسمح لهم بـ10 دقائق فقط للاستحمام وبعدها يعودون لغرفهم، بالاضافة الى اقتحام غرفهم من القوات المدرعة .

وبينت انهم كانوا يحصلون على الاخبار بطرق ما، وان ثقتهم عالية بالله وبالمقاومة ، ووجهت لهم الشكر.

وحول اجراءات الافراج عنهم قالت ان قوات الاحتلال كانوا يقولون للاسيرة انه مفرج عنها ولا يعطوها الفرصة لتجهيز نفسها ويتم تقيدها وسحبها بطريقة غير انسانية وذلك بالاضافة الى ساعات الانتظار حيث يسعون الى الضغط على اعصابهم ونفسيتهم.وان الاحتلال اراد تنغيص فرحتهم، رغم انها فرحة منقوصة لانها صفقة على صرخة الامهات ودماء الاطفال وركام البيوت.

ووجهت كلمة لاهالي الشهداء والمقاومة، وقالت انها تشعر بالالم الشديد وان الاسيرات يشعرون بالآلم على وضع غزة وتدعوهم للصبر، لافته الى ان ثمن المجد غالي ،وشددت على ثقتها بالله والمقاومة ويقينها بان الانتصار سيكون حليف غزة.