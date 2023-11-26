الإحتلال يتسلم قائمة بأسماء أسرى تفرج عنهم 'حماس' اليوم

العالم - الإحتلال

وذكرت الصحيفة نقلا عن بيان حكومي صباح الأحد أن "[إسرائيل] تلقت قائمة بأسماء الرهائن وتم نقل المعلومات إلى عائلات الرهائن".

وأجرت حركة "حماس" والكيان الصهيوني ليلة الأحد عملية تبادل ثانية للرهائن والأسرى حيث بدأ تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية من المحتجزين في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين كيان الإحتلال و"حماس".

وأطلقت حكومة الاحتلال سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال، بينهم شروق دويات من بلدة صور باهر في القدس حيث حكم عليها بالسجن 16 عاما.