مؤسسات مصرية تطلق حملة دولية لمواجهة انتهاكات الاحتلال ضد المرأة بغزة

العالم - مراسلون

في إطار دعم صمود المرأة الفلسطينية والدفاع عنها في خضم الحرب الصهيونية القائمة على قطاع غزة نظمت عدد من مؤسسات المجتمع المدني في مصر وفي مقدمتها المؤسسات التابعة للمرأة المصرية مؤتمرا حمل عنوان أوقفوا الحرب من أجل اطلاق حملة دولية لمواجهة العنف الذي يمارس بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، إضافة إلى توجيه نداء عاجل للمنظمات الانسانية الدولية لحماية المرأة الفلسطينية من المجازر الصهيونية .

وقال المستشار الاعلامي للمجلس القومي للمرأة وعضو بالتحالف الوطني المصري،حسام الامير ، ان "نقول للمجتمع الدولي ان عليه القيام بادواره تجاه التنديد بما يحدث في الاراضي الفلسطينية وما يطال بشكل اساسي المرأة الفلسطينية سواء في استهدافها حتى تكون شهيدة او استهدافها لتكون مصابة او استهداف اطفالها وابناءها ورجالها وكل هذه المقاومات تقول ان من يدفع الثمن بشكل اساسي هي المرأة سواء كانت امرأة ملكومة بسبب فقدها لابنها او زوجها او طفلتها واستشهادها بشكل اساسي".

من جانبها قالت أستاذة القانون الدولي ورئيس مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، المستشارة بسنت عثمان ، ان "ننادي ان تكون المرأة الفلسطينية ان تكون هناك قوانين صارمة ضد العنف ضدها سواء كانت الخارجية او الداخلية ونخرج دائما بتوصيات من اجل ان تكون المرأة الفلسطينية مثلها مثل المرأة المصرية او المرأة العربية او مثل المرأة في اي مكان واي عنف يمارس ضدها لابد ان يلاقي الجزاء".

الحديث عن المخاطر التي يتعرض لها ذوي الإعاقة جراء الحرب الدائرة رحاها في قطاع غزة أخذت اهتماما كبيراً من الحاضرين حيث طالبوا الأمن المتحدة لضرورة توفير حماية خاصة لهذه الفئة

وقال عضو المجلس الخاص للاشخاص ذوي الإعاقة، هاني مسعد، ان " نحن نطالب هنا بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وان نتيح لهم الراحة وان نيسر لهم الاجراءات حتى لا يعانوا وهم هناك يقصفوا دون ان يستطيعوا الحركة ، فالاولى ان من الامم المتحدة ان تراعي الاتفاقية الدولية ويجب ان يأخذ في الاعتبار ذوي الاعاقة".

وفي ختام المؤتمر نظم المشاركون وقفة صامتة بالشموع تأبيناً لأرواح الشهداء الفلسطينيين الذين ذهبت أرواحهم تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى الغاشم وللتأكيد على الرفض التام لهذه الحرب التي قضت على الأخضر واليابس داخل قطاع غزة.